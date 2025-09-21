Investigación
Detenida una joven por apuñalar a su novio en una discusión en Málaga
La mujer de 18 años agrede con un cuchillo de cocina a su pareja en el transcurso de una discusión por celos
EFE
Málaga
Una joven de 18 años ha sido detenida por la Policía Nacionalpor supuestamente agredir con un cuchillo de cocina a su novio, de 22, en el transcurso de una discusión por celos ocurrida en Málaga.
Él sufrió una herida de arma blanca en un hombro y fue trasladado al hospital, mientras que ella quedó arrestada por su presunta responsabilidad en un delito de lesiones, según han informado a EFE fuentes policiales.
Tras lo sucedido, de lo que da cuenta el diario SUR, ambas partes fueron citadas a la celebración de un juicio rápido.
