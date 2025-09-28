Incendio
Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Madrid
Efectivos de Samur han confirmado la muerte del varón y posteriormente han trasladado al otro hombre al hospital en estado leve debido a la inhalación de humo
Javier Niño González
Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido leve en la madrugada de este domingo tras el incendio de una vivienda en el distrito madrileño de Latina, según ha informado Emergencias Madrid.
El fuego se originó en una de las habitaciones de un inmueble situado en la calle Carballido. Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid intervinieron para sofocar las llamas y evitar que se propagaran al resto de la vivienda.
Efectivos de Samur-Protección Civil confirmaron en el lugar el fallecimiento de un varón, mientras que otro hombre fue atendido por inhalación de humo y trasladado en estado leve a un hospital.
La rápida actuación de los equipos de emergencias permitió controlar el incendio y ventilar el edificio. Las causas del fuego se encuentran bajo investigación.
- Las 2.558 vacas de Santiago: 'Tenemos más que Boqueixón
- ¿Quién gestiona las colas de acceso a la Catedral de Santiago?': el hartazgo se extiende entre los vecinos del casco histórico
- La nueva ley de Universidades obliga a La Estila a ‘romper’ con la USC para conservar su esencia
- Christian Gálvez: «A Santiago le dedicaría una novela al estilo de Dan Brown»
- Atropello y fuga en la N-550 de Milladoiro
- Regresa el mejor tardeo de Santiago: nueva carta de tapas y música en directo en el sitio de moda
- Sanmartín avisa de que habrá que recortar en otras inversiones si no se aprueba la subida de la tasa de la basura
- «Me da rabia que digan: ‘pobrecita’. Soy una persona normal que hace su vida»