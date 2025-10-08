Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en Lleida un hombre de 78 años por asesinar a tiros a su yerno, mosso d'Esquadra

El sospechoso se ha entregado a los agentes tras el crimen

Imagen del lugar del crimen en Lleida acordonado por los Mossos

Imagen del lugar del crimen en Lleida acordonado por los Mossos / ACN

Germán González

Barcelona

Un hombre de 78 años ha matado a tiros a su yerno, un agente de los Mossos d'Esquadra, en el número 17 de la calle Doctora Castells del barrio de Cappont de Lleida este miércoles sobre las tres de la tarde. La víctima estaba fuera de servicio y volvía a casa cuando el sospechoso le ha disparado varias veces, después se entregó a la policía que acudió al lugar del crimen.

Por el momento, las actuaciones están bajo secreto judicial, aunque fuentes de la investigación apuntan a que las causas del crimen serían por un conflicto familiar relacionado con las hijas de la víctima y nietas del sospechoso.

La víctima, que servía en la comisaría de Mollerussa de los Mossos, murió casi en el acto, según han explicado fuentes judiciales. Vecinos de la calle en la que ocurrieron los hechos han explicado a ACN que han escuchado entre cuatro y cinco disparos y que el sospechoso se quedó junto al cadáver de su yerno. Después llamó a los Mossos para entregarse y cubrió el cuerpo de la víctima con una sábana blanca mientras esperaba a los agentes.

La División de Investigación Criminal de la Región Policial de Ponent se ha hecho cargo de las indagaciones y han estado buscando evidencias en la calle además de tomar declaración a la familia. También se ha trasladado al sospechoso a un centro médico, ya que tiene antecedentes por una enfermedad mental.

Además, los agentes encontraron el arma homicida en una bolsa que llevaba el sospechoso encima. Al lugar del crimen acudieron diversas patrullas policiales, ambulancias y un equipo de psicólogos del Sistema de Emergencias Médicas. También compareció la comitiva judicial para hacerse cargo del levantamiento del cadáver e iniciar la tramitación de las diligencias judiciales por este nuevo asesinato.

