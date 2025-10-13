Operación antidroga
Capturada en Ibiza una embarcación con más de 500 kilos de cocaína
Una lancha patrullera de la Guardia Civil siguió a un yate sospechoso cuando éste intentó evadirse y lo hizo encallar en un punto de la costa
Redacción
La Guardia Civil ha capturado en Ibiza un gran alijo de cocaína tras perseguir un yate hasta hacerlo embarrancar en un punto de la costa de Platja d’en Bossa. Los más de 20 fardos que transportaba la embarcación en el momento de la inspección alcanzaban los 521 kilos de droga.
La intervención se produjo durante el pasado sábado, cuando una patrulla observaba desde tierra a una embarcación sospechosa en la zona de Es Porroig, por lo que dieron aviso a Salvamento Maritimo de la Guardia Civil, que procedió a acercarse hasta el lugar con una lancha patrullera. La embarcación que pretendía zafarse de la intervención del cuerpo de seguridad tras intentar embestirla, acabó por encallar en la costa después de una persecución.
Investigación abierta
Después de la detención, los agentes de la Guardia Civil encontraron en el interior del yate una veintena de fardos de cocaína equivalente a 521 kilos. Esta operación podría tratarse de una de las mayores intervenciones de esta sustancia ilícita en los últimos meses en Ibiza. La investigación de estos sucesos que atentan contra la salud pública continúa abierta a cierre de edición.
Suscríbete para seguir leyendo
- La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella
- De sol a sol a los mandos de una cosechadora de un millón de euros: 'É a miña oficina
- Más de 800 vehículos con suculentos descuentos llegarán a Santiago desde el jueves
- El delegado del Gobierno promete la apertura total de la autovía Santiago-Lugo “en pocos meses”
- «Queremos que la magia vuelva a Santiago, de donde nunca debió irse»
- La ruta aérea entre Santiago y Nueva York beneficiará a 25.400 emigrantes gallegos y medio millón de turistas
- Maite Flores, candidata al Rectorado de la USC: «Si me presento es para lograr la victoria, no contemplo otro escenario»
- La cosechadora de un millón de euros de Marcial da Pereira