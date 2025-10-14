Detenido en el hospital de Verín por tentativa de homicidio tras apuñalar 23 veces a su vecino

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Verín (Ourense) ha detenido este lunes en el hospital de Verín a un hombre de 63 años como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio tras apuñalar hasta en 23 ocasiones a su vecino.

En concreto, los hechos se desarrollaron en torno a las 16.00 horas de este lunes en una vivienda de Feilas, en el ayuntamiento ourensano de Vilardevós.

Allí, según han detallado fuentes del Instituto Armado, el detenido agredió al dueño de la vivienda, un hombre de 65 años, que recibió 23 puñaladas y fue trasladado al CHUO de Ourense con pronóstico grave.

Con todo, el agresor fue trasladado al hospital de Verín, ya que se autolesionó presuntamente en una mano, donde finalmente fue detenido.