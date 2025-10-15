Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un niño en Vizcaya al caer a la calle desde un quinto piso

Los sanitarios que se han desplazado al lugar, en la localidad de Bermeo, han confirmado el fallecimiento del menor, de unos 5 años

Un niño ha fallecido este miércoles en la localidad vizcaína de Bermeo al caer desde un balcón de un quinto piso a la calle, según ha informado la Ertzaintza.

El siniestro se ha producido a las tres y media de la tarde en la calle Iparragirre cuando, al parecer, el niño se ha caído desde un quinto piso.

Los sanitarios desplazados al lugar ha confirmado el fallecimiento del niño, de unos 5 años.

A Pobra pon en valor a figura e obra de Valle Inclán

Etxeguren: «Esta victoria es muy importante, me parece la base para seguir»

La pesca gallega suma otra medalla a nivel nacional: plata en Carnívoros Artificiales

Rutte destaca la "unanimidad" de los aliados en el gasto de defensa y Robles pide "no sacar de contexto" las palabras de Trump

'OT 2025' frena las críticas de los espectadores con un mensaje contundente: "Una barbaridad"

Sete concellos da área compostelá aspiran este ano ás distincións do movemento Vilas en Flor

Felipe VI reivindica el español como una voz de "concordia" ante un "panorama global incierto"

La patronal gallega urge a adaptarse al nuevo marco financiero de la UE

