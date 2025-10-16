LAS IMÁGENES
¿Quién ha robado en la 'casa de los horrores' donde un médico maltrataba a sus ocho hijos?
El doctor, ultrarreligioso, guardaba en su casa 1.583 uniformes del hospital de Madrid donde trabajaba. La Guardia Civil ha descubierto que alguien se los ha llevado
El hombre tenía una orden de alejamiento de su esposa, que ha sido retirada. Ambos están de nuevo juntos y ahora investigados por el robo. Los niños siguen bajo la tutela de la Comunidad de Madrid
Los ocho niños estaban malnutridos y hacinados en casa, un chalet en Colmenar Viejo (Madrid). La Guardia Civil entró allí en marzo de 2023. Su padre, un médico del hospital Gregorio Marañón, fue detenido y acusado de malos tratos. La madre, ama de casa, podría haber sufrido también violencia y el juez le otorgó una orden de alejamiento.
La mujer siempre negó los malos tratos y ha vuelto con su marido después de que el juez retirara la orden de alejamiento contra él. Los menores, que ahora tienen entre 6 y 16 años, siguen tutelados por la Comunidad de Madrid. Una de ellas, adolescente, ha relatado las palizas y castigos que su padre, un hombre muy religioso, les infringía utilizando un cuchillo y un rodillo de amasar.
Por el coronavirus
Cuando la Guardia Civil entró en la casa de los horrores, como fue bautizada, descubrió además que allí había un verdadero arsenal médico. El doctor lo justificó en medidas de prevención debidas a la reciente pandemia del coronavirus. Allí había, según el atestado policial, 1.583 uniformes del hospital Gregorio Marañón de Madrid, además de 40.000 pares de guantes de nitrilo.
El doctor fue acusado también de un delito de hurto y la Comunidad de Madrid se personó en la causa como parte perjudicada. Los uniformes y el resto de material quedaron en la casa, donde el matrimonio vivía de alquiler.
El 8 de febrero de 2024, casi un año después de la detención de los padres, agentes de la Guardia Civil volvieron a la casa con la propietaria, la esposa del médico y un responsable del hospital Gregorio Marañón. Los uniformes habían desaparecido. El informe de la Guardia Civil recoge que hay solo 89 uniformes y que son diferentes, de peor calidad y no tienen ya "etiqueta" del Gregorio Marañón, ni de Salud Madrid.
40.000 pares de guantes
No había rastro tampoco de los 40.000 pares de guantes de nitrilo en las cajas en las que se habían dejado almacenados. En su lugar, "se habían introducido objetos como si de una mudanza se tratara", entre otros, vasos de Coca Cola con el anagrama de McDonalds, platos, mochilas, ropa de niño…, según el informe de la Guardia Civil.
El atestado responsabiliza a la madre de los niños de haber hecho desaparecer todo ese arsenal médico. Ella fue la persona nombrada por el juez para que se hiciera responsable de todos los objetos que se dejaron en la casa.
Ahora, los investigadores apuntan que la madre podría haber cometido un delito grave de desobediencia, posiblemente, para proteger a su marido, el doctor, de un delito de hurto o malversación por robar uniformes y material médico de un centro sanitario público. La Audiencia de Madrid ha ordenado continuar con las investigaciones.
- El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago
- Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
- La Xunta exige al Concello de Santiago que solucione los vertidos al Sar
- Nueva explanada para aparcar trescientos coches en Milladoiro
- Una vecina de Ancoradoiro recurre a la Valedora do Pobo para que le arreglen el acceso a su vivienda
- 'The Burguer Top' llega a Santiago con las mejores hamburguesas gourmet de España: cuándo y dónde probarlas
- Un profesor de la USC en el equipo internacional que avisa que la Tierra llega al 'primer punto de no retorno
- Corte de tráfico no túnel do Hórreo dende esta noite até o próximo venres