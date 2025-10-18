Investigación
Detenido un hombre en Huelva por apuñalar mortalmente a su compañero de piso y trabajo
Los hechos han ocurrido en un apartamento, donde ambos hombres, de mediana edad, mantuvieron una pelea que fue escalando hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro
EP
La Policía Nacional ha detenido a un hombre de mediana edad en Huelva capital al presunto autor de la muerte de su compañero de piso y de trabajo, tras apuñalarlo en la madrugada de este sábado.
Según han informado fuentes del cuerpo a Europa Press, los hechos han ocurrido en un apartamento del Paseo de la Independencia, donde ambos hombres, de mediana edad, mantuvieron una pelea que fue escalando hasta que uno de ellos acabó asestando una puñalada mortal al otro.
A su llegada, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la víctima y al presunto agresor en el lugar, quien ha reconocido los hechos en el momento y ha sido detenido. Actualmente, permanece a la espera de pasar a disposición judicial.
Hasta el domicilio también se han desplazado efectivos sanitarios, que solo han podido certificar el fallecimiento, así como el médico forense, que ha procedido al levantamiento del cadáver.
- El verano prolongado en Galicia tiene los días contados: así va a cambiar el tiempo este fin de semana
- Muere el empresario Paco Gómez, del grupo F. Gómez y Cía y vinculado a la mina de Touro
- Los abonos de O Son do Camiño salen mañana desde 89 euros: el festival no 'garantiza entradas diarias en esta edición
- La Xunta decretará de nuevo la emergencia cinegética contra el jabalí pese a la oposición de los cazadores: «No es el momento»
- Vueling conecta Santiago con los principales mercadillos navideños de Europa desde 25 euros
- Susto en Santiago: arde un coche de alta gama mientras circulaba por Conxo
- Buscan parejas reales para el rodaje de una nueva película en Galicia: estos son los requisitos
- Entre cebras, osos y capibaras: así es el 'Cabárceno gallego' que conquista redes sociales, a hora y media de Santiago