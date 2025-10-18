Investigación
Muere una persona de 39 años de un disparo en Dos Hermanas (Sevilla)
Los hechos ocurrieron en la tarde de este sábado en la calle Real de Utrera del municipio nazareno
Ramón Morales
La Policía Nacional investiga la muerte de una persona de un disparo, que se ha producido en torno a las dos de la tarde en Dos Hermanas (Sevilla). Según fuentes consultadas la víctima es una persona de 39 años de edad.
Los hechos se han producido en torno a las dos de la tarde en la calle Real de Utrera del municipio de Dos Hermanas cuando, según fuentes consultadas, se ha producido una agresión con arma de fuego.
El Servicio de Emergencias del 112 recibió varios avisos tras el incidente, del que se dio parte a la Policía Nacional y a la Policía Local de Dos Hermanas. Finalmente, el individuo falleció como consecuencia de las heridas.
Tiroteos de Carmona y Padre Pío
El último tiroteo de gravedad registrado en la provincia de Sevilla tuvo lugar en el municipio de Carmona el pasado mes de septiembre. Dos personas fueron asesinadas en un bar de la Urbanización de Los Nietos por las heridas por arma de fuego. Una tercera persona, que había sufrido heridas de gravedad murió días después.
En Sevilla capital, este mismo mes de octubre unos encapuchados entraron el domicilio de una persona en el barrio de Padre Pío y le dispararon. Su cuerpo fue encontrado sin vida por la Policía.
- El verano prolongado en Galicia tiene los días contados: así va a cambiar el tiempo este fin de semana
- Muere el empresario Paco Gómez, del grupo F. Gómez y Cía y vinculado a la mina de Touro
- Los abonos de O Son do Camiño salen mañana desde 89 euros: el festival no 'garantiza entradas diarias en esta edición
- La Xunta decretará de nuevo la emergencia cinegética contra el jabalí pese a la oposición de los cazadores: «No es el momento»
- Vueling conecta Santiago con los principales mercadillos navideños de Europa desde 25 euros
- Susto en Santiago: arde un coche de alta gama mientras circulaba por Conxo
- Buscan parejas reales para el rodaje de una nueva película en Galicia: estos son los requisitos
- Entre cebras, osos y capibaras: así es el 'Cabárceno gallego' que conquista redes sociales, a hora y media de Santiago