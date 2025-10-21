En Villaverde
La Policía detiene a un hombre por matar a puñaladas a su expareja de 21 años en Madrid
De confirmarse la principal hipótesis de los investigadores, se trataría del segundo crimen machista del año en Madrid
Héctor González
La Policía Nacional han detenido esta madrugada a un hombre acusado de matar a puñaladas a su expareja, una joven de 21 años, en el distrito madrileño de Villaverde. Los hechos tuvieron lugar este lunes por la tarde, cuando Emergencias recibió el aviso de un posible crimen violento en una vivienda situada en el número 3 de la calle Astilleros.
Al llegar al lugar, los agentes de Seguridad Ciudadana encontraron el cuerpo sin vida de una mujer con varias heridas de arma blanca en el pecho. Los servicios sanitarios únicamente pudieron confirmar su fallecimiento. Una niña de 12 años fue quien encontró el cadáver y dio aviso, según confirman fuentes policiales, que aclaran que no era hija de la pareja.
Hasta la vivienda se desplazaron agentes del grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y del DEVI de Policía Científica, que iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen, que apunta a un caso de violencia machista - el que sería el segundo del año en la región, tras la mujer asesinada en Getafe por su marido el pasado junio-.
Las primeras gestiones policiales permitieron identificar al presunto autor, un hombre de 30 años, y seguir su rastro hasta un piso en Torrejón de Ardoz, donde fue localizado y arrestado esta madrugada con apoyo de unidades de la UPR.
- Restablecida la circulación de trenes entre Santiago y A Coruña tras interrumpirse por un cuerpo en la vía
- Las hermanas que custodian a San Serapio en Conxo: “Queremos donarlo a la parroquia, así será de todos”
- La mejor directora de enfermería de España está en el CHUS: 'Intento trabajar en equipo
- Santiago quiere aprobar la zona de bajas emisiones antes de que acabe el año
- Vuelven a menospreciar por su altura y ser niña a una futbolista de 5 años del CD Rois
- «No valen rivalidades porque la universidad nos va a necesitar a las cinco»
- Un compostelano llega a la Presidencia de Bolivia: Rodrigo Paz derrota a la derecha e izquierda tradicionales
- Verea, tradición familiar en la mayor empresa de teja en manos españolas