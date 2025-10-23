"Me llaman y dicen que Caroline está en una casa abandonada, en malas condiciones, no la busques"

Domingo 14 de marzo de 2015. Caroline no llega a casa a comer. Tiene entonces 14 años y ha pasado la noche en casa de su amiga. Isabel, su madre, está preocupada, hace un rato que esta amiga le ha dicho que sí, que su hija había dormido en su casa, que ya iba para allá... Fue una de las primeras mentiras que escuchó. Llegarían más.

El teléfono de Carol está apagado. En el barrio, junto al portal, la mujer espera, pero su hija no llega. Empiezan a saltar las primeras alarmas. ¿Y si ha pasado algo? “No, ahora vendrá”, se dice para desviar la atención. Y espera. Vuelve a permanecer a la espera.

Se llama Isabel Movilla y lleva diez años sin noticias de su hija. Desde 2015 Caroline del Valle está desaparecida. Sin rastro. Sin noticias, sin despedidas, simplemente dejó de estar. El suyo es el primer caso que abre la temporada de En Paradero Desconocido, el nuevo pódcast de PRENSA IBÉRICA, el nuevo formato sonoro que podrá escucharse en este medio y resto de los diarios del grupo editorial y en las principales plataformas de audio desde este jueves, 23 de octubre.

En Paradero Desconocido aborda el caso de la menor catalana en dos capítulos. A lo largo del primer episodio, Isabel y Ana, madre y tía de la menor, hablan a corazón abierto antes los micrófonos de Prensa Ibérica. Narran el dolor, el nervio y el miedo. Describen de forma cronológica cómo van descubriendo que Carol no está y, lo peor, cómo van desarrollándose una serie de acontecimientos que les hacen temer que no va a regresar.

"Empecé a preguntar a todo el mundo, a poner y anunciar por todos los lados que si alguien si la había visto, si sabía algo, que me dijeran algo de ella… y a partir de ahí, empezamos a movernos todos"

"Estaba esperando en la calle a que volviese y ya me digo, voy a subir para casa, como ella dejaba su Facebook abierto…", describe Isabel. El objetivo no era otro que meterse "en su red social a ver qué hay, a ver qué ha puesto, a ver si algo me puede ayudar”. No había datos. Nadie había compartido nada. "No llegaba y el teléfono de Carol estaba apagado…", revive.

Las redes sociales se convierten en la principal e inmediata herramienta de búsqueda. "En Facebook empecé a preguntar a todo el mundo, a poner y anunciar por todos los lados que si alguien si la había visto, si sabía algo, que me dijeran algo de ella… y a partir de ahí, empezamos a movernos todos".

Paso un lapso de tiempo muy corto cuando recibió el primer mensaje: "una chica lo comparte y al cuarto de hora de reloj contado me llama y me dice que le acaban de llamar por teléfono, por un número desconocido, que le han dicho que no buscáramos a mi hija. Que no buscáramos a Caroline... Que estaba en una casa abandonada, muy lejos, en malas condiciones". Empezó el horror.

PI STUDIO / Redacción

Isabel y Ana Movilla, madre y tía de la menor recorren, a lo largo de dos capítulos, los últimos pasos que dio Caroline antes de desaparecer. Su búsqueda, sus miedos, su dolor. En En Paradero Desconocido ambas muestran el desgarro ante la ausencia. El duelo por no saber y la lucha por encontrar respuestas. Madre y tía cuentan que hicieron (y aún hacen) una investigación personal. Gracias a ella encontraron datos importantes que hoy se conocen. Gracias a ellas se supo que Caroline del Valle, pese a lo que contó en casa, no había pasado la noche en casa de su amiga Silvia. Supieron que ambas cogieron un tren rumbo a Sabadell. Descubrieron que se montó una fiesta frente a la discoteca Bora Bora, a la que Caroline, por cierto, no entró. Desentramaron a su entorno, las’LN’, y el ambiente que rodeó a Carol la última noche antes de su desaparición.

Caroline del Valle. / Prensa Ibérica

En el corazón de la búsqueda: sus familias

Desaparecieron sin despedidas y no hay nada que lleve a ellos. Sin noticias, sin respuestas, sin explicación, sin más. Prensa Ibérica pone el foco en las desapariciones más impactantes, y aún sin resolver, de nuestro país con el lanzamiento de En Paradero Desconocido, el nuevo pódcast del grupo dentro del género ‘true crime’. La nueva producción sonora pone voz a los que no están, desde el corazón de la búsqueda: sus familias, su hogar.

Desde este jueves 23 de octubre, y cada 15 días, la periodista Tamara Morillo, especializada en la información de desapariciones sin resolver que lleva años investigando, traerá al nuevo pódcast casos distintos –algunos compuestos por varios episodios- que serán abordados hasta el detalle junto a familiares y expertos. Con una clara vocación de servicio público, un medido estilo narrativo que prima los hechos y no huye de las emociones pero sí del sensacionalismo, la primera temporada de ‘En Paradero desconocido’ se sumerge en las búsquedas de Caroline del Valle, Paco Molina, Nathaly Salazar, Juan Antonio Gómez Alarcón, Abdón González, Manuel Ríos Cruz y Juana Canal.

En el primer episodio la voz que impera es la de Isabel y Ana. Desde 2015 Caroline no está. Las diligencias policiales, cuestionadas desde el arranque, y las contradicciones de los amigos de Carol, complicaron la investigación. Una década después, nadie ha vuelto a verla.

Durante años la única tesis policial comprendía el homicidio con ocultación de cadáver. A Caroline alguien le había hecho desaparecer. Hoy, una nueva unidad de policía abre las opciones. Son varias las hipótesis que hay sobre la mesa… ¿Le hicieron algo? ¿La sacaron fuera del país? En Paradero Desconocido te cuenta todas las claves de la última noche de Caroline antes de desaparecer.

Escucha el podcast aquí.