Un hombre acepta 14 años y medio de cárcel por maltratar durante años a su esposa y violarla en dos ocasiones en Mallorca

Un hombre de mediana edad ha aceptado esta mañana una condena de 14 años y medio de prisión por maltratar habitualmente a su esposa durante años, amenazarla de muerte y violarla en dos ocasiones en el municipio de Inca, en Mallorca.

El agresor, que inicialmente se enfrentaba a una petición de condena de la fiscalía de 37 años de cárcel, ha reconocido los hechos ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Palma. El procesado se ha declarado autor responsable de dos delitos de amenazas, otros dos de agresión sexual con penetración y uno de maltrato habitual. “Estoy conforme”, ha manifestado.

La Sala le ha impuesto 14 años y seis meses de prisión, la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante 45 años, la medida de diez años de libertad vigilada, la inhabilitación para cualquier tipo de actividad con menores durante 30 años y que indemnice a la perjudicada con 50.000 euros por los perjuicios morales sufridos.

La conformidad alcanzada esta mañana en el Palacio de Justicia ha evitado la celebración del juicio. La sentencia ya es firme y el tribunal ha dado un plazo de diez días al encausado para que ingrese voluntariamente en prisión. El hombre ha estado de acuerdo.

Alteración psíquica

Las magistradas han apreciado la circunstancia eximente incompleta de alteración psíquica, ya que en el momento de cometer los hechos el sospechoso se hallaba con sus facultades mentales afectadas debido a una esquizofrenia paranoide.

El acusado inició una relación de pareja con la mujer en 2004 y en enero de 2005 ambos se casaron. Luego, tuvieron tres hijos. Desde el inicio de la relación sentimental, él la presionaba psicológicamente, la controlaba, insultaba y menospreciaba de manera continuada, lo que generaba en la víctima un estado permanente de ansiedad, temor y coacción psicológica, hasta el punto de anular su personalidad. El procesado tenía que tener localizada a su esposa en todo momento, la obligaba a tener la casa lista y ordenada y ella tenía que estar dispuesta a tener sexo cuando él quisiera.

A finales de 2005, el encausado empezó a beber alcohol y a fumar marihuana en casa a diario, por lo que la situación familiar empeoró y se tornó más violenta. En el segundo embarazo de la mujer, en 2007, comenzaron las agresiones físicas. Él la golpeó en la barriga y en el resto del cuerpo en múltiples ocasiones y amenazó con matarla. Los menosprecios, insultos y gritos eran constantes.

En julio de 2014, el procesado la agarró del cuello y le propinó una bofetada. Y en septiembre de ese año, la empujó, la agarró del cabello y zarandeó hasta tirarla al suelo, según recogió una sentencia de un juzgado de Inca.

En mayo de 2017, él le dijo “me voy a llevar a los niños, cuando estés sola te voy a matar”, según otra resolución judicial de un juzgado de lo penal de Palma.

En otoño de 2014, el hombre llegó a la vivienda familiar de madrugada y el matrimonio empezó a discutir. Durante la disputa, él la amenazó con golpearla y matarla. Acto seguido, el acusado, con ánimo libidinoso y con claro desprecio hacia su esposa, la obligó a realizar prácticas sexuales humillantes y acabó agrediéndola sexualmente.

Meses después, en marzo de 2015, de nuevo protagonizó un episodio similar al personarse en casa de madrugada. La pareja discutió y él la volvió a amedrentar. Posteriormente, la sujetó con fuerza, le introdujo un objeto en su cuerpo y la violó. Estos hechos ocurrieron con el hijo menor presente, ya que el niño estaba durmiendo con su madre. Mientras, los otros dos hijos se despertaron al oír los gritos de su progenitora y pidieron a su padre que parara.

Como consecuencia de las agresiones machistas sufridas a lo largo de los años, la víctima ha padecido un grave malestar emocional y una alteración mental que se califica como grave. Debido a los perjuicios morales que ha sufrido, deberá ser indemnizada con 50.000 euros.