SUCESO EN MADRID
Una joven de 21 años, herida grave por un disparo en la cara en Leganés
Los servicios de emergencias del SUMMA 112 atendieron a la víctima en la avenida de la Lengua Española antes de evacuarla al hospital, mientras la Policía Nacional investiga el suceso
Andrea San Martín
Madrid
Una joven de 21 años ha resultado gravemente herida este sábado en la localidad madrileña de Leganés tras recibir un disparo en la cara. El suceso tuvo lugar alrededor de las 6:55 horas en la avenida de la Lengua Española, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Efectivos del SUMMA 112 acudieron al lugar y atendieron a la víctima, que presentaba una herida por arma de fuego con orificio de entrada y salida, desde el pómulo izquierdo hasta la región auricular derecha. La joven fue estabilizada, intubada y trasladada en estado grave al Hospital 12 de Octubre.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
- Galicia, bajo la lluvia en el Puente de Difuntos: estos serán los días más pasados por agua
- Santiago elige estos dos días como sus festivos locales en 2026
- Declaración de impacto ambiental positiva para una gran mina de cuarzo en la comarca de Ordes
- Negreira reúne a antiguos directores y docentes en el 50 aniversario del Colexio O Coto
- Prime Video vuelve a elegir Galicia como plató de uno de sus últimos éxitos: arranca el rodaje de la segunda temporada
- Conxo Aberto exige a la Xunta restaurar los terrenos afectados por las obras de la senda paralizada
- Vandalizan el mural solidario de Pontepedriña pintado a principios de este año
- Patrimonio fluvial a la deriva en el Ulla