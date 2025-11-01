OPERACIÓN 'GRECOFAR'
Veintidós detenidos en A Coruña y otras provincias por venta ilegal de medicamentos para elaborar 'karcubi', la droga de los pobres
Se trata de un fármaco que, mezclado con hachís, es usado para elaborar 'karcubi', la llamada 'droga de los pobres'. La Guardia Civil detectó una gran cantidad de psicotrópicos en una empresa de reparto y las pesquisas destaparon que un 'hacker' había suplantado la identidad de un sanitario para falsificar las recetas
RAC
La Guardia Civil ha detenido a 22 personas en A Coruña y otras doce provincias por vender ilegalmente medicamentos por internet. Se trata de fármacos usados comúnmente como drogas y que dispensaban gracias a recetas médicas falsas que elaboraban suplantando la identidad de un sanitario.
Esta operación, denominada Grecofar, arrancó al detectarse una gran cantidad de psicotrópicos en una empresa de paquetería en Benavente (Zamora), lo que llevó a los agentes a identificar recetas privadas de un mismo colegiado, que resultaron ser falsas pues este no las elaboraba sino que un 'hacker' se habría hecho con su identidad para elaborarlas y venderlas, han detallado a EFE fuentes de la Guardia Civil.
El medicamento prescrito se usa en el consumo de drogas y es habitual que se transporte al norte de África para mezclarlo con hachís y elaborar 'karcubi', conocida como la droga de los pobres, explica la Guardia Civil en un comunicado.
La operación Grecofar ha detectado además que un hombre de Majadahonda (Madrid) hacía acopio ilícito de medicamentos y los vendía por redes sociales. Las detenciones se han practicado, además de en A Coruña, en Alicante, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares, Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Valencia y Vizcaya.
