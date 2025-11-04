Incendio
Arde en Girona el restaurante Mas Marroch, de los hermanos Roca
Eva Batlle
Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña trabajaban a primera hora de este martes en la extinción de un incendio en el restaurante Mas Marroch, propiedad de los hermanos Roca, en la localidad gerundense de Vilablareix. El aviso del fuego se ha recibido poco después de las cinco menos cuarto de la madrugada, cuando se ha detectado que la cúpula de madera del establecimiento estaba ardiendo.
Al llegar al lugar, el equipo de extinción han empezado a sofocar las llamas de la cúpula y, hacia las siete de la mañana, el fuego ya se ha dado por estabilizado. A partir de ahí, los bomberos han empezado a centrarse en la protección de la masía para evitar que el fuego se extendiera a otras zonas del recinto, ubicado en el Camí Pla del Marroch.
De momento no se han comunicado heridos, y las causas del incendio aún se investigan. En la zona también trabajan miembros de los Mossos d'Esquadra y del SEM.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Bono Activa Comercio de la Xunta vuelve esta semana
- Subastan dos locales en Área Central de un fondo luxemburgués con bienes en Santiago
- Caótica mañana en la AG-56: un coche es pasto de las llamas y otros seis chocan entre sí
- Raxoi explicará a los vecinos las nuevas restricciones en la zona vieja que ‘vetan’ negocios turísticos
- Tras los pasos de Ribadavia: este pueblo gallego compite por las luces navideñas de Ferrero Rocher
- El recorte de vuelos en Lavacolla ya afecta al nivel de ocupación de la hostelería en Santiago
- Primera tesis sobre Camilo José Cela de la USC:«Era muy minucioso en su trabajo»
- Así interveñen os Servizos Sociais co senfogarismo