Policía Nacional
Detenido un fugitivo por homicidio y abuso sexual cuando huía a Gibraltar
La detención se llevó a cabo el pasado 18 de octubre cuando el fugitivo intentaba evadir la acción de la justicia española abandonando el país
EP
Un individuo de nacionalidad portuguesa, sobre el que recaían cuatro órdenes de búsqueda y detención por delitos de homicidio doloso, abuso sexual y lesiones ha sido detenido en Línea de la Concepción (Cádiz) cuando de cruzar la frontera hacia Gibraltar.
La detención se llevó a cabo el pasado 18 de octubre cuando el fugitivo intentaba evadir la acción de la justicia española abandonando el país, ha informado la Policía Nacional en una nota.
El individuo viajaba en un vehículo ocupado por tres personas más y en el momento de la detención se encontraba sentado en el asiento traser, intentando pasar desapercibido para evitar ser localizado por los agentes.
Gracias a la intervención de los efectivos policiales se logró identificar y detener al prófugo sin ningún tipo de resistencia, procediéndose posteriormente al traslado a dependencias policiales para la realización de las diligencias correspondientes.
La detención la realizaron efectivos de la Policía Nacional destinados en el Puesto de Policía y Control de la Comisaría Local de la Línea de la Concepción.
