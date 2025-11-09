Investigación
Investigan el secuestro de un hombre en Tenerife durante la noche del sábado
Dos individuos forcejearon con un tercero, lo metieron en el maletero de un coche y huyeron a gran velocidad
Agentes de la Policía Nacionalinvestigan un supuesto secuestro de un varón ocurrido durante la noche de este sábado en el área metropolitana de Tenerife.
Dos individuos forcejearon con otro hombre y después consiguieron meterlo a la fuerza en el maletero de un Seat Córdoba, que huyó del lugar a toda velocidad.
Los hechos ocurrieron en torno a las 22:40 horas en el municipio de La Laguna, según indicaron las personas consultadas.
Barrio de La Candelaria
Dos vehículos, un Seat Córdoba de color negro y un Opel Astra gris, entraron en el barrio de La Candelaria, en la zona de La Cuesta. Los ocupantes de ambos turismos se dirigieron a la calle Machado y Fiesco. Dos varones que iban en el Seat Córdoba, que circulaba en primer lugar, se bajaron y abordaron a un ciudadano que caminaba por la calle.
Al final, pudieron meter al afectado en el maletero del Córdoba y huyeron a toda velocidad. Mientras tanto, el conductor del Opel Astra se quedó parado e hizo algo de tiempo para que el Seat no pudiera ser perseguido.
Recogida de testimonios
Hasta el mencionado enclave acudieron policías locales de La Laguna. Tras hablar con algunos testigos, los agentes municipales dieron una batida por la zona de La Cuesta e inmediaciones, pero no consiguieron localizar a los coches y sus ocupantes.
Una de las hipótesis de trabajo es que algunos implicados huyeron hacia Valle Tabares o Los Campitos.
Debido a las características de los hechos narrados por los testigos, el caso ha sido asumido por investigadores de la Policía Nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- La futura apertura de un Starbucks en el local del emblemático Alameda enciende las redes
- Del magosto de Sar a la fiesta de Conxo: castañas, foliada, un bingo y churrasco 'a fartar' este sábado en Santiago
- Muere el empresario Emilio Bouzas Cajuso, muy conocido en el Ensanche de Santiago
- El héroe del último ascenso de la SD Compostela 'ficha' por el Deportivo
- Muere Jesús Bernal, el atleta más querido del circuito gallego
- Una cooperativa de viviendas en Santiago, preseleccionada al Premio Mies van der Rohe entre obras de toda Europa
- Premios Gallegos del Año 2025
- Viveiros Compostela pone color a la Navidad: 'Cada año se vende más flor de Pascua