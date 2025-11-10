Sucesos
Macrooperación policial contra el tráfico de droga en el centro de Barcelona
Participan más de 200 agentes de Mossos y Guardia Urbana
Germán González
Amplio despliegue policial contra el tráfico de drogas en viviendas de los distritos de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y Eixample de Barcelona. Unos 200 agentes de Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana han participado en una docena de entradas y registros en locales y domicilios en los que se almacenaba droga así como algunos narcopisos en los que también se consumía. Se espera una media docena de detenidos en esta operación que está bajo secreto de las actuaciones ordenada por un juzgado de Barcelona.
La investigación la ha desarrollado la Unidad Regional de Investigación de Salud Pública de Barcelona de Mossos en colaboración con la Guardia Urbana. Además, de unidades de ARRO han intervenido agentes de la canina, seguridad ciudadana, división de motoristas y drones.
En la Junta Local de Seguridad de Ciutat Vella de la pasada semana se indicó que desde el pasado enero se han detenido a 72 personas relacionadas con 51 narcopisos desmantelados en este distrito y se han hecho 11 arrestos en 7 asociaciones cannábicas que funcionaban como puntos de venta de droga.
Tanto Mossos como Urbana indican que los narcopisos generan mucha preocupación en la ciudadanía, ya que van acompañados de delitos como hurtos y robos además de molestias vecinales. Por eso, en la Junta se ha remarcado la importancia de la colaboración ciudadana para combatir este fenómeno, junto con la presión policial.
En este sentido, la operación de este lunes estaría relacionada con suministradores de droga a estos narcopisos, tanto a los que están en Ciutat Vella como en otros puntos de Sants-Montjuïc. Además de domicilios también se registran algunos locales comerciales, como bares y peluquerías. Los agentes han encontrado varias sustancias como cocaína, drogas sintéticas, marihuana o heroína.
