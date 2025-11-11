Sevilla
El Gobierno anuncia en Isla Mayor "la máxima firmeza" en la lucha contra el narco en el Bajo Guadalquivir tras el tiroteo
Tras un encuentro con el alcalde de la localidad, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado que la operación para detener a los autores de los disparos "continúa abierta"
Carlos Doncel
El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha asegurado este martes "la máxima firmeza" en la lucha contra el narco en el Bajo Guadalquivir "y en el resto de provincias dentro del Plan Especial del Campo de Gibraltar". Estas palabras llegan tras el encuentro que ha mantenido con Juan Molero, alcalde de Isla Mayor, la localidad en la que se produjo el pasado sábado un tiroteo en el que resultó herido de gravedad un policía.
"Aquí se ha estado trabajando, se está trabajando y se va a seguir trabajando por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha afirmado Toscano ante los medios de comunicación. "Y vamos a continuar en el marco del Plan Especial Campo de Gibraltar, del que sabéis que forma parte Sevilla y que gracias a él hemos podido aumentar los recursos humanos y materiales y también realizar una serie de actuaciones".
Sobre la operación de búsqueda y captura de los narcos que tirotearon a los agentes, el subdelegado del Gobierno ha aclarado que "continúa abierta a día de hoy, y lo estará hasta que los mandos policiales lo determinen". "Está abierta una operación policial de lucha contra el narcotráfico que viene desarrollándose desde el pasado sábado y a partir de ahí, evidentemente, también se está tratando de discernir y de esclarecer todo lo sucedido".
"Hubo mucha intranquilidad en el pueblo"
El alcalde de Isla Mayor, Juan Molero, ha señalado que hubo mucha preocupación entre los vecinos el día del tiroteo: "La verdad que fue uno de los episodios más llamativos en los últimos años que provocó una intranquilidad notable el pasado sábado". A partir de entonces, según Molero, la gente "tuvo que salir a trabajar como cualquier otro día correspondiente". "Tenemos que seguir recolectando el arroz, pescando cangrejos y continuar con la actividad del día a día".
En cuanto al despliegue policial en la zona, el regidor de este municipio ha reconocido que "en los últimos tiempos los efectivos están llegando no solamente Isla Mayor, también a La Puebla, Coria y al resto localidades del Bajo Guadalquivir". "Por nuestra parte, desde el Ayuntamiento seguiremos peleando para que se escuche más lo bueno que lo poco malo que tenemos en nuestro pueblo", ha concluido Molero.
