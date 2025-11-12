En Parla
Detenido en Madrid un hombre acusado de matar a 50 ovejas y maltratar a decenas más
Las ovejas maltratadas sufrían enfermedades por afecciones respiratorias, cojeras, inflamación e infección de las mamas o anomalías en las pezuñas
EP
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad madrileña de Parla a un hombre como presunto responsable de un delito de maltrato animal o posible abandono de animal vertebrado con resultado de muerte tras localizar en una finca unas 50 ovejas muertas y otras en mal estado.
Los hechos ocurrieron el pasado mes de septiembre, y en la intervención participaron la Policía Nacional y el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, con la colaboración del Área de Protección Animal de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, así como con la Policía Local de Parla.
Las ovejas maltratadas sufrían enfermedades por afecciones respiratorias, cojeras, inflamación e infección de las mamas o anomalías en las pezuñas, ha informado la Policía en un comunicado, donde añade que los cercados estaban oxidados y el sustrato sobre el que estaban los animaes era en su mayoría heces.
La explotación ganadera, ubicada en una nave en el término municipal de Parla, contaba con unos 220 animales y carecía de limpieza y las revisiones veterinarias correspondientes. El detenido no disponía de documentación ni libro de registro de la finca, y afirmó que el veterinario no acudía a la zona desde el pasado febrero.
Por su parte, el pienso estaba depositado directamente en el suelo y en él se encontraron restos y plumas de un ave muerta, con el consiguiente riesgo sanitario que esto supone, tal y como ha subrayado la Policía.
- El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero y hasta a A Coruña costará 8,8
- Una bodega gallega se cuela entre las 100 mejores del mundo para visitar
- El restaurante de Santiago con el menú degustación más barato
- Una bañense con cáncer a los 43 años logra más de 42.000 firmas para que adelanten el cribado
- La Guardia Civil incauta más de 1.500 plantas de marihuana en dos naves de Oroso y O Pino: seis detenidos
- Una física compostelana que trabaja para Amazon trae a Santiago la 'segunda revolución cuántica
- Renfe anuncia la cancelación de trenes entre Ourense y Santiago por unas obras en diciembre
- La borrasca Claudia pone en alerta a Galicia: vientos de más de 100 Km/h y fuertes lluvias que se intensifican esta noche