Tragedia
Muere un niño de dos años atragantado en Valencia
El pequeño ingirió, al parecer, un anacardo que le ofreció otro niño de más edad y falleció horas más tarde en el hospital
Valencia
Un niño de dos años ha muerto atragantado en Valencia. Los hechos ocurrieron el pasado martes 11 de noviembre en un parque del barrio de Campanar sobre las 17 horas, cuando otro niño de más edad le ofreció, al parecer, un anacardo y se atragantó.
Traslado al hospital
Los servicios médicos del SAMU se desplazaron hasta el lugar tras ser requeridos por las Emergencia del 112 y le efectuaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar como primero auxilio y los trasladaron a la unidad de pediatría del hospital la Fe de València, donde una hora más, antes de las 19 horas, determinaron su fallecimiento.
