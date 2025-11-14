Violencia machista
Muere una mujer asesinada por su pareja en Barcelona
El ataque se produjo el pasado 18 de octubre y la víctima permanecía en estado crítico desde entonces
EFE
Una mujer que quedó en estado crítico tras ser agredida presuntamente por su pareja el pasado 18 de octubre en el distrito de Sant Martí de Barcelona ha fallecido como consecuencia de las lesiones padecidas, según han informado a Efe fuentes de los Mossos d'Esquadra.
El presunto autor de los hechos, un hombre de 30 años, fue detenido poco después por la Policía de la Generalitat y, tras pasar a disposición judicial, el juez acordó prisión provisional.
Esa no era la primera vez que el hombre había agredido a su pareja. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a finales del pasado mes de agosto ya fue detenido después de agredir a la mujer, hechos que fueron denunciados por una tercera persona.
El juzgado de guardia de Badalona (Barcelona) que se hizo cargo de caso acordó orden de protección e incomunicación en favor de la mujer, en contra de la petición de la víctima, que no quiso declarar contra su pareja. Por esa agresión, la causa quedó abierta por un delito de maltrato.
El pasado 18 de octubre, la mujer fue agredida de nuevo por su pareja y fue hallada en estado crítico en una calle del distrito barcelonès de Sant Martí y trasladada a un centro hospitalario.
La Unidad de Investigación de la comisaría de los Mossos de Sant Martí se hizo cargo de la investigación y, fruto de las indagaciones, detuvieron el 19 de octubre al presunto autor de la agresión. El hombre fue acusado por los mossos de romper la orden de alejamiento y agredir a la mujer.
Tras pasar de nuevo a disposición judicial, el juzgado acordó prisión provisional en una causa que quedó abierta por rotura de medida cautelar y asesinato en grado de tentativa. Sin embargo, el juzgado de Badalona está ahora pendiente de recibir la documentación necesaria para adecuar la imputación a la situación actual de muerte de la víctima como consecuencia de esa segunda agresión del pasado mas de octubre.
