En Alzira
La propietaria de la clínica en la que fue intervenida la menor fallecida en Valencia: "La niña salió aparentemente bien... La anestesista no sabe qué ha podido pasar"
La clínica está invesigando el lote de anestesia
Redacción
La propietaria de la clínica dental en la que fue intervenida la niña de 6 años fallecida en Alzira ha reconocido en À Punt que la menor salió de las instalaciones "aparentemente bien" y que la anestesista que la atención "no ha sabe qué ha podido pasar".
En declaraciones a À Punto, la responsable de la clínica ha explicado que a la menor se le extrajeron unos dientes de leche y nos empastes y que para que la niña estuviera "más reladaja" se la aplicó sedación. En este sentido ha explicado que no se la aplicó una anestesia general y que están "investigando el lote de anestesia".
Otra menor de 4 años también tuvo que ser atendida en el hospital, al que arribó con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. La menor también había recibido tratamiento en la misma clínica dental y fue evacuada en un SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València, donde permanece ingresada, según han confirmado fuentes sanitarias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Santiago celebra este fin de semana su magosto más 'tolo': dos días de música, foliada y castañas 'a fartar'
- Un pequeño pueblo gallego, entre los mejores destinos de España para una escapada rural: 'Representa la Galicia más auténtica
- Bico de Xeado sorprende en Santiago con un nuevo sabor de helado: limitado y basado en un postre clásico del otoño
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Reaparece la 'Atlántida gallega': así es el desconocido castro que solo puede visitarse cuando baja el nivel del agua
- Llega la nieve a Galicia: cuatro lugares para disfrutarla desde Santiago
- El mejor vino blanco del mundo es gallego: la botella cuesta menos de veinte euros
- El potencial del vuelo directo Santiago-Nueva York para Galicia: 'El turista americano gasta el doble