En Yunquera
Hallan el cadáver de un hombre en Málaga e investigan si se trata de una muerte violenta
Se está a la espera de que se realice la autopsia al cadáver para concretar lo sucedido
EP
MÁLAGA
El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado este lunes en la localidad malagueña de Yunquera y se investiga si podría tratarse de una muerte violenta.
Así lo han confirmado desde la Guardia Civil, cuerpo que está a la espera de que se realice la autopsia al cadáver para concretar lo sucedido.
En principio, según estas fuentes, aunque habrá que esperar al resultado de la autopsia por parte del forense, al parecer puede tratarse de una muerte violenta.
- Buscan figurantes en Galicia para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Coronado en Silleda el mejor conductor de autocares de España, de Europa y del mundo
- Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga
- Un conductor se da a la fuga tras chocar contra unas escaleras y un coche en Santiago: 'Levamos anos pedindo bandas redutoras novas
- Cuatro décadas con el fonendo al cuello
- Apertura sorpresa en Área Central: una marca gallega 'moi chula' abre la semana que viene
- El mejor vino blanco del mundo es gallego: la botella cuesta menos de veinte euros