No hay detenidos
Una agresión a navajazos en plena calle acaba con dos heridos en Sevilla
Los hechos tuvieron lugar en la tarde de este miércoles en torno a las 18.30 horas
Ramón Morales
Sevilla
Una pelea a navajazos ha acabado con varios heridos este miércoles por la tarde en el entorno de la Plaza de la Gavidia de Sevilla, según ha informado a este periódico el servicio de Emergencias 112.
Los primeros avisos tuvieron lugar alrededor de las 18.30 horas, cuando varios viandantes alertaron de una agresión con arma blanca de una persona a otras dos en plena calle, resultando heridas las dos, una de ellas con una aparatosa herida en el cuello.
Tras la agresión, el autor de las puñaladas huyó a pie del lugar. Fueron movilizados tras el suceso efectivos de la Policía Local de Sevilla, Policía Nacional y sanitarios del 061. Por el momento no hay detenidos ni actuaciones tras el suceso.
