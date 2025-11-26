Hallan el cadáver de una mujer con signos de violencia en una vivienda de Málaga

El cuerpo de una mujer de 24 años ha sido hallado este miércoles con signos de violencia en la vivienda en la que vivía en el municipio malagueño de Campillos. Según fuentes cercanas al caso, la Guardia Civil ha localizado el cadáver tras recibir la llamada de unos compañeros del cuartel de Martos (Jaén) en la que informaban de que un hombre se había presentado en las dependencias asegurando que horas antes había matado a su expareja en el municipio malagueño.

Una dotación del Puesto de Campillos se ha trasladado hasta el domicilio indicado por el autor confeso, ubicado en la calle Silla, y los agentes han confirmado la presencia del cadáver de la mujer, identificada como una española de 24 años. El presunto autor del crimen, de 28 años, ha sido detenido. Las primeras gestiones llevadas a cabo por los investigadores apuntan a que tanto la joven como el detenido tienen referencias en el Sistema Viogén con parejas anteriores, ella como víctima y él como agresor.

El hallazgo se produce apenas tres días después del asesinato de una mujer en Rincón de la Victoria presuntamente a manos de su exmarido, que ya se encuentra en prisión investigado por un delito de asesinato. El lunes, la Guardia Civil comenzó otra investigación tras el hallazgo el pasado lunes del cadáver de un vecino de Yunquera con un profundo corte en el cuello.

Tres días de luto en Campillos

El Ayuntamiento de Campillos ya ha mostrado su "condena y absoluta repulsa" a lo que ya considera un asesinato machista y ha anunciado tres días de luto. A través de sus redes sociales, y en nombre de toda la corporación, el Consistorio lamenta "el crimen terrible que nos sacude como pueblo y que vuelve a recordarnos la realidad más dolorosa de la violencia de género: una violencia que mata, que destruye familias y que rompe la convivencia en nuestras comunidades". "Hoy Campillos llora la pérdida de una vecina y acompaña en su dolor a su familia, amistades y seres queridos, a quienes trasladamos nuestro apoyo, respeto y total solidaridad", han indicado antes de añadir que "la violencia machista es una violación de los Derechos Humanos, un problema estructural que nos interpela como sociedad y que exige la unidad de todas las instituciones, partidos políticos y ciudadanía. No puede haber equidistancias, dudas ni silencios: Campillos se posiciona siempre al lado de las víctimas y contra los agresores".

Además de los tres días de luto, el Ayuntamiento va a suspender todos los actos y eventos oficiales previstos para esta tarde y los próximos días y convoca a toda la ciudadanía a una concentración de repulsa que tendrá lugar este jueves 27 de noviembre, a las 12:00 horas, en la puerta del Consistorio, y que incluirá un minuto de silencio.