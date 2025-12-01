Fallece un hombre al quedar atrapado en una chimenea en Jaén

Los bomberos han rescatado este lunes de una chimenea en el municipio de Frailes (Jaén) el cuerpo sin vida de un hombre, de unos 30 años, según ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 ha recibido un aviso sobre las 8:30 horas de un hombre atrapado en la chimenea de una casa ubicada en la calle Tejar.

La sala coordinadora ha activado de inmediato a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los Bomberos de Alcalá la Real.

Fuentes policiales han confirmado que el hombre estaba fallecido y que ha sido rescatado por los Bomberos, sin que los servicios sanitarios hayan podido intervenir para su reanimación.

Se investigan las causas que han rodeado el suceso.