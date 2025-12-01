Violencia machista
Un hombre mata presuntamente a su mujer y después se suicida en Madrid
Javier Niño González
Madrid
Un hombre ha matado presuntamente a su mujer con un arma blanca en Torrejón de Ardoz. Posteriormente, el varón se ha lanzado desde la azotea de la vivienda, según informa el 112 de la Comunidad de Madrid.
El caso está siendo investigado como posible violencia de género por la Policía Nacional con la colaboración de la Policía Local.
[Noticia en desarrollo. Habrá ampliación]
- Esta cadena de pizzerías, con local en Santiago, se sitúa entre las tres mejores del mundo y la primera de España
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Galicia: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- El pueblo gallego que se transforma y brilla con luz propia en Navidad: a poco más de una hora de Santiago
- Los secretos de la saga panadera de Santiago :«Las variedades antiguas del trigo son más digestivas»
- Santiago suma un nuevo Bib Gourmand: este es el restaurante con la mejor calidad-precio para la Guía Michelin
- Más de 400 personas arropan a la Fundación Andrea en su gala anual
- El Multiusos Fontes do Sar, a los pies de Fito y sus fitipaldis
- Dous accidentes provocados por xabarís en Ames