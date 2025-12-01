Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere una mujer en el incendio de una vivienda en Fuengirola (Málaga)

El suceso se ha producido en la calle Jilguero, sobre las 19:40 horas, cuando varias llamadas de ciudadanos alertaron del fuego y de que podía haber personas atrapadas en el interior del inmueble

Camiones de bomberos en una imagen de archivo.

EFE

Málaga

Una mujer ha fallecido este lunes en el incendio de una vivienda en Fuengirola (Málaga), según ha informado el servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido en la calle Jilguero, sobre las 19:40 horas, cuando varias llamadas de ciudadanos alertaron del fuego y de que podía haber personas atrapadas en el interior del inmueble.

La sala coordinadora activó a los bomberos, a la Policía Local, a la Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

La Policía Local y la Nacional han confirmado al 112 el hallazgo de una mujer fallecida en el interior de la vivienda que, según las mismas fuentes, era la moradora del inmueble.

