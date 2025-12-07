Hallan muerto en su casa al hombre atrincherado tras apuñalar al integrante de una orquesta en Huesca

Susto en el municipio de San Esteban de Litera, en Huesca. Un hombre agredió este sábado a uno de los miembros de la orquesta que iba a celebrar la Nochevieja Anticipada, una tradición en la localidad desde hace más de década y media para celebrar cómo se acerca el final del año. El agresor, que atacó con un cuchillo a la víctima, se atrincheró poco después en su domicilio. La Guardia Civil intervino a mitad de tarde en la casa y ha hallado el cuerpo del presunto atacante sin vida. Continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

El suceso tuvo lugar en torno a las 19.30 horas, en el bar situado en la plaza de España de la localidad. El agresor, vecino de la localidad desde hace menos de un año, estaba hablando con la víctima, miembro de la Orquesta Atalaia que esa tarde actuaba en la localidad. En un breve intercambio de palabras, el atacante cogió un cuchillo que encontró por la barra del bar y se lo clavó al agredido en la zona del abdomen. Rápidamente, los vecinos llamaron a la Guardia Civil y a la ambulancia, con una rápida respuesta y llegada de ambos servicios.

En paralelo, el agresor salió huyendo hacia su domicilio, en el que se atrincheró desde el momento en el que cruzó la puerta. A mitad de tarde de este domingo, este vecino de la localidad sigue encerrado en su hogar. La víctima fue ingresada en el Hospital de Barbastro y sigue atendido allí por el equipo sanitario. Su vida no corre peligro.

Según ha podido saber este diario, agentes de la Guardia Civil especialistas en la intervención y participación en estos casos ya se encuentran en la localidad. Junto a los miembros de este operativo también se ha desplazado una ambulancia, por si fuera necesaria su participación durante las actuaciones. Fuentes de la Benemérita en la provincia de Huesca confirman a este diario que todos los hechos acaecidos ayer se encuentran bajo investigación.

La Orquesta Atalaia, el grupo elegido para amenizar la Nochevieja Anticipada, decidió continuar con la actuación y la celebración siguió adelante.