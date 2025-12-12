Investigación
Detenidos un padre y una madre por la muerte violenta de un bebé de seis meses en Ciudad Real
Efectivos policiales y sanitarios se han desplazado al lugar de los hechos, un piso ocupado del centro de la ciudad
EP
La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a un padre y una madre como presuntos autores de la muerte violenta de su hijo, un bebé de seis meses.
Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que ambos progenitores están detenidos tras detectar indicios por muerte violenta. El suceso se ha producido en una vivienda situada en la calle Toledo de la capital, un piso ocupado, según han indicado las mismas fuentes.
La investigación se centra en esclarecer la autoría de los hechos, después de que los primeros indicios apunten a una muerte violenta del bebé.
Los hechos han sido comunicados a la Policía Nacional en torno a las 10.30 horas, tras recibirse llamadas de terceras personas alertando de lo ocurrido en el interior del inmueble. Hasta el lugar se han desplazado efectivos policiales y sanitarios, que no han podido hacer nada por salvar la vida del menor.
La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento y el grado de participación de los progenitores.
- Fallece Francisco Barreiro, el doctor que impulsó la Cirugía Mayor Ambulatoria en el CHUS
- El regreso navideño más esperado en Santiago: un festival urbano con feria, foodtrucks, conciertos y más sorpresas
- Nueva jornada de huelga de los autobuses urbanos de Santiago: consulta los servicios mínimos
- La USC confirma todas las candidaturas a rectora excepto la de Alba Nogueira: "É unha cuestión formalista"
- La Guardia Civil localiza 3.000 plantas de marihuana en Ames: la mayor plantación desmantelada este año en Galicia
- Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene
- Dos septuagenarios pierden la vida al impactar un coche contra un camión en Arzúa
- Raxoi evalúa el proyecto para el nuevo barrio de Mallou y ve «cosas a mejorar»