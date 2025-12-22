ESPECIAL MULTIMEDIA

TAMARA MORILLO | MADRID

"Sergio, hemos vuelto a discutir. Tu madre se ha tomado un montón de pastillas y se ha ido. Ha habido un momento en el que se ha quedado muy grogui y me ha amenazado con beber. Voy a buscarla.". La nota la encontró Sergio, el hijo mayor de Juana. La firmaba el novio de su madre, Jesús Pradales. Ese escrito en un trozo de papel es lo único que encontró cuando el joven llegó a casa -tras pasar la noche en casa de un familiar- y no había nadie allí".

Su madre no estaba y, según firmaba Jesús Pradales, se había ido. Sin despedidas. Sin más. Fue la última pista que tuvieron de ella, fue el último contacto que tuvieron con él. El 22 de febrero de 2003, domingo, Juana Canal desapareció en Madrid. “Se habrá marchado…”, “no sabéis la cantidad de personas que deciden irse y no volver…”, “regresará… si quiere”. Los mensajes de los investigadores apuntaron siempre en esa dirección. Marcha voluntaria, era la única hipótesis policial. Durante dos décadas, su familia buscó sola. Con pocas pruebas en la mano, un sospechoso y una certeza: Juani no haría algo así.

No lo hizo. Juana Canal no desapareció voluntariamente. Lo disfrazaron de marcha voluntaria pero la realidad descubrió un crimen machista silenciado durante casi dos décadas. La mataron esa misma noche. Su cuerpo apareció casi dos décadas después.

Mentiras, “dejadez”, silencio… La historia de Juana Canal es la historia de una familia que buscó sin descanso. Es la historia de una mujer desaparecida, una investigación inexistente, y un asesino que calló durante dos décadas, construyó una nueva vida y se hizo feriante, y entró en prisión a escasos meses de prescribir.