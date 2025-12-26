TRAGEDIA
Encuentran un hombre de 57 años calcinado en una casa de Pontevedra
Fue localizado por un familiar tras advertir los vecinos de que había una ventana quemada y se baraja que pudo morir electrocutado
N. D.
Pontevedra
Un hombre de 57 años de edad ha sido localizado muerto en una vivienda de la parroquia pontevedresa de Mourente, según informa el 112.
Las mismas fuentes apuntan que los vecinos del lugar, en la zona de A Condesa, vieron una ventana quemada en la vivienda y se dio aviso a los familiares, que accedieron al interior y encontraron el cadáver.
Según ha señalado el Concello, el hombre apareció calcinado, y se apunta que pudo morir electrocutado, lo que generó un incendio que afectó a la ventana.
Además del 061, acudieron al lugar efectivos de la Policía Nacional y Local que ahora investigan las causas concretas del suceso
- Buscan figurantes en Galicia en plena Navidad para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
- Condenan por fraude a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de cárcel y multa de 836.000 euros
- Un fin de año diferente en Galicia: así serán las precampanadas en la 'mejor playa del mundo
- Fallece un exconcejal del PP en un accidente tras colisionar contra un poste y una vivienda en Rianxo
- La Salle amplía el pacto ‘antimóviles’ a más cursos y otros centros lo replican
- Hallan en Malpica el cadáver de un hombre de Ponteceso desaparecido desde el domingo
- Chus Iglesias, alma del Paluso: «La fiesta no puede decaer, ver la cara feliz de la gente me da paz»
- Dor en Santiago pola morte de Conchita Suárez García, socia de honra da Asociación do Traxe Galego