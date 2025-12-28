Comunicado de las familias de los desaparecidos: "Pedimos que este esfuerzo en la búsqueda se mantenga vigente hasta encontrarlos"

Las familias afectadas por la desaparición de cuatro valencianos en un naufragio de una embarcación en Indonesia han emitido un comunicado donde agradecen "las incontables muestras de cariño que estamos recibiendo en estos duros momentos de búsqueda de nuestros cuatro familiares desaparecidos".

Según los familiares, la única información oficial que "podemos trasladar de momento es que el operativo para tratar de localizar a nuestros seres queridos continuará este domingo".

Desde el primer momento, las autoridades y las fuerzas de seguridad indonesias "se están volcando en esta búsqueda que nos tiene en vilo, no solo a las familias, sino a toda España. Estamos profundamente agradecidos por ello", señalan para acto seguido resaltar que "también agradecemos el apoyo que nos están ofreciendo las autoridades locales en Indonesia y, especialmente, el cuerpo diplomático español".

"Las familias pedimos que este esfuerzo se mantenga vigente hasta encontrar a nuestros familiares. Rogamos que continúen sus esfuerzos en la búsqueda de nuestros familiares. Nuestra confianza está puesta en que sigan trabajando hasta dar con ellos", añaden para asegurar que "miembros de nuestras familias están viajando a Indonesia para unirse a las tareas de búsqueda".

Los familiares asimismo exponen en su carta que cuando tengan más información oficial la trasladarán a los medios de comunicación, a los que agradecer el respeto mostrado.

Testimonio del hermano de la superviviente

Álvaro Ortuño, un familiar de los cuatro valencianos desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación turística en Indonesia, ha querido las gracias a los equipos de rescate que este domingo continúan buscando al hombre y los tres menores desaparecidos.

"Desde lo más profundo de mi corazón, quiero dar las gracias a todas las personas y grupos que están involucrados en las labores de rescate (...) Sin vosotros no habría esperanza, seguid adelante", afirmó en un vídeo grabado desde Indonesia el hermano de Andrea Ortuño, la esposa del desaparecido Fernando Martín, rescatada tras el naufragio de la embarcación de uso turístico que se hundió el pasado viernes.

Andrea y una de sus hijas fueron rescatadas, junto a cuatro tripulantes y un guía turístico, en el momento del naufragio en aguas de la isla de Padar, al este de Bali.

Continúan sin embargo desaparecidos su marido, Fernando Martín Carreras, de 44 años de edad, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, así como tres menores: un hijo de Martín con su anterior pareja, y dos de Ortuño con su relación previa.

El Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) de Indonesia afirmó que los trabajos se reanudaron esta mañana, tras una pausa durante la noche del sábado, ampliando el área de búsqueda a 5,25 millas náuticas desde el lugar del incidente.

El SAR aseguró que 80 personas trabajan en la operación de búsqueda, por la que también se han desplegado al menos cuatro embarcaciones, equipos de buceo y fuerzas de seguridad, entre otros.

Se espera que otros 27 rescatistas y personal de apoyo lleguen a la zona del incidente esta noche, a bordo del buque de rescate Puntadewa, que zarpó a las 10:30 hora local (2:30 GMT) con destino a Labuan Bajo, en isla de Flores.

La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20:30 del viernes (13:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas y equipos de buceo.