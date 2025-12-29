Así ha sido el rescate de los tres montañeros muertos en Panticosa: "autosocorro" a 2.400 metros y condiciones "totalmente invernales"

Ha sido un rescate "muy complicado", en una "zona de alta montaña" y en condiciones "totalmente invernales" a 2.400 metros de altitud. Así han trabajado los especialistas de la Guardia Civil que han recuperado los cadáveres de los tres montañeros fallecidos este lunes en el pico Tablato, en Panticosa (Huesca). En su entorno han sido víctimas de un alud de 300 metros de ancho, de 700 metros de largo y con profundidades que han alcanzado los 12 metros según ha precisado el jefe del Greim, el teniente Baín Gutiérrez, quien ha informado que la dificultad de dicha intervención la ha entrañado "el lugar" y "la altitud". "Habiendo nieve, el riesgo cero no existe", ha verbalizado el teniente Gutiérrez sobre la actividad que desarrollaba este "grupo de expertos", tal y como ha definido a las tres víctimas y a sus acompañantes.

A dos de los fallecidos les han rescatado los compañeros de expedición que han resultado ilesos, aunque no han podido hacerlo con un tercero que ha quedado sepultado por la nieve hasta que han llegado estos mismos especialistas. "Si no lo hubiéramos encontrado con la celeridad con la que lo hemos encontrado, ahora estaríamos allí arriba con cañones de luz y más gente. Ha sido relativamente rápido", ha explicado el jefe del Greim sobre el hallazgo del tercer cadáver una vez que han recibido el aviso sobre las 13.10 horas. En ese momento se ha desplegado un operativo en el que han participado efectivos del Greim de Panticosa, de Jaca y de Huesca, en total, 14 especialistas y dos perros a quienes estaba previsto que se sumaran efectivos del Greim de Benasque y de Boltaña en el caso de que la intervención se hubiera demorado más de lo previsto.

"Un grupo de expertos"

Desde la helisuperficie de Boltaña ha comparecido el teniente Gutiérrez ante los medios de comunicación para informar que los fallecidos formaban parte de "un grupo de expertos". "Cualquier persona no puede adentrarse en una zona tan alta", ha señalado el especialista del Greim sobre el lugar en el que han tenido lugar los hechos. "Venimos de días con fuertes innivaciones, y cuando hay fuertes innivaciones, la nieve se va transformando. El anticiclón ha sido hoy (por el lunes) y ayer... y en la divisoria francesa aún había algunas nubes. Es una zona que tampoco es propensa a aludes, pero a veces ocurre cuando se anda por nieve con grandes espesores", ha continuado Gutiérrez.

Tragedia en Panticosa tras un alud en el pico Tablato /

Por eso ha recordado la importancia de conocer "la meteorología" y evaluar el manto nivoso porque la nieve evoluciona "en cuestión de horas". "Además tenemos que transportar un material muy necesario, en este caso, como mínimo, el detector de víctimas de avalanchas. Es un aparato electrónico para que el propio grupo nos pueda socorrer porque en los primeros 15 minutos descienden las posibilidades de sobrevivir un 90%. Y nosotros no llegamos en 15 minutos", ha enfatizado Gutiérrez en alusión al "autosocorro" que han llevado a cabo los mismos compañeros de los finados.

"Aparte de la propia nieve sin transformar, blanda, que puede provocar aludes, hay que tener en cuenta que hay zonas de hielo que hay que transitar con crampones. No basta solo con portar el material, hay que saber usar esos aparatos y cada año hay que practicar cuando llega la temporada invernal", ha continuado el jefe del Greim, quien no ha podido aclarar si este grupo de expertos montañeros contaba con ese detector de avalanchas porque en estos momentos todavía se está investigando lo sucedido. "Con decir que eran montañeros expertos... Eso es un hecho irrefutable", ha zanjado el teniente Gutiérrez.