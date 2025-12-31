Sucesos
Detenido un hombre de 37 años por la muerte violenta de su madre en Tarragona
Agentes de los Mossos d'Esquadra han arrestado al sospechoso en el domicilio donde han hallado a la víctima
Redacción
Los Mossos d'Esquadra de la Región Policial del Camp de Tarragona investigan la muerte violenta de una mujer en la tarde de este miércoles en el Vendrell (Baix Penedès). Alrededor de las 13.40 horas los Mossos han sido alertados de la localización del cuerpo de una mujer sin vida en su domicilio. Al lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de la policía catalana, así como del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han confirmado su muerte.
En el lugar de los hechos se ha localizado a un hombre de 37 años que ha sido detenido por su presunta relación con los hechos. Los Mossos investigan el crimen como un caso de violencia doméstica, ya que el arrestado es el hijo de la víctima.
La autoridad judicial ha decretado el secreto de las actuaciones.
Las estadísticas hechas públicas por el Ministerio de Igualdad esta misma semana apuntan que al menos 46 mujeres y tres menores han sido asesinados en 2025 en casos de violencia de género. Junio fue el mes que más víctimas ha dejado, con ocho mujeres y un menor. Esta trágica estadística es parecida a la de 2024, cuando se registraron 49 mujeres y 9 menores asesinados.
- La borrasca de gran impacto Francis llega a Galicia el día de Año Nuevo con viento, lluvia y más frío
- Solidaridad de la comisión de fiestas de San Mamede de Carnota con la de Villamanín para pagar el ‘agujero’ del Gordo
- Los presentadores Patricia Pardo y Christian Gálvez disfrutan de la Navidad en Santiago
- Nuevo cierre en el comercio de Santiago: Olivares dice adiós tras 10 años en el Ensanche
- La Diócesis de Santiago se plantea la venta de inmuebles para reforzar su presupuesto de 28 millones
- Nuevo plan para construir en Santiago más de 240 viviendas y una residencia universitaria
- Recepción agridulce para Milladoiro: van a seguir los remates de su humanización durante al menos enero
- El Racing de Ferrol incorpora a Míchel Alonso, exentrenador del Compostela