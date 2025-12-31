Cataluña
Los Mossos investigan el hallazgo de un hombre muerto en un saco de dormir en el centro de Barcelona
Pasadas las ocho horas de la mañana, los Mossos han sido alertados por el Sistema de Emergencias Médicas
EFE
Un hombre ha sido hallado muerto este miércoles dentro de un saco de dormir en el centro de Barcelona, suceso por el que los Mossos han abierto una investigación, han informado a EFE fuentes policiales.
Estas fuentes han explicado que, pasadas las ocho horas de esta mañana, los Mossos han sido alertados por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de que ha aparecido un hombre muerto dentro de un saco de dormir, en la plaza Vila de Madrid, en el centro de Barcelona, cerca de la Rambla.
Los sanitarios habían acudido al lugar alertados después de que varias personas llamasen al teléfono de emergencias 112 de que había un cuerpo en la vía pública. Cuando los técnicos del SEM se han personados en el lugar, han comprobado que el hombre había fallecido.
Los Mossos tratan ahora de averiguar si la muerte del hombre ha sido natural, tras dormir en la calle con su saco, o si ha habido alguna causa no natural que haya provocado el fallecimiento.
- La borrasca de gran impacto Francis llega a Galicia el día de Año Nuevo con viento, lluvia y más frío
- Solidaridad de la comisión de fiestas de San Mamede de Carnota con la de Villamanín para pagar el ‘agujero’ del Gordo
- Los presentadores Patricia Pardo y Christian Gálvez disfrutan de la Navidad en Santiago
- Nuevo cierre en el comercio de Santiago: Olivares dice adiós tras 10 años en el Ensanche
- La Diócesis de Santiago se plantea la venta de inmuebles para reforzar su presupuesto de 28 millones
- Nuevo plan para construir en Santiago más de 240 viviendas y una residencia universitaria
- Recepción agridulce para Milladoiro: van a seguir los remates de su humanización durante al menos enero
- El Racing de Ferrol incorpora a Míchel Alonso, exentrenador del Compostela