Detenido un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer en Madrid

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un varón como presunto responsable de un delito de homicidio ocurrido en el barrio madrileño de Villaverde, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 31 de diciembre, cuando el Grupo V de Homicidios tuvo conocimiento del hallazgo de una mujer precipitada en el madrileño distrito de Villaverde.

Tras una Inspección Técnico Policial por parte del DEVI de Policía Científica, los investigadores han efectuado diversas averiguaciones y han procedido a la detención de este individuo en fecha 31 de diciembre como presunto responsable de un delito de homicidio.