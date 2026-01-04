La búsqueda de los españoles desaparecidos en Indonesia se extiende hasta el miércoles tras el hallazgo de un segundo cuerpo

Las autoridades de Indonesia extendieron este domingo hasta el miércoles la búsqueda de los tres españoles desaparecidos en el país tras el naufragio de un barco turístico el 26 de diciembre, tras localizar este domingo un segundo cadáver en la zona del suceso, que todavía tiene que ser identificado.

"La misión se amplia por tres días", declaró Stephanus Risdiyanto, director de la Marina de Labuan Bajo -desde donde se coordina parte del despliegue-, en una rueda de prensa.

Se trata del segundo cadáver hallado por los equipos de búsqueda en la zona, después de que los rescatistas recuperaran el lunes el cuerpo sin vida de una menor española. La recuperación de los restos mortales se produce en la décima jornada del operativo, horas antes de que las autoridades evaluaran esta noche si concluir la misión.

El Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) afirmó en un comunicado que halló a las 8:47 hora local (00:47 GMT) un cadáver que se sospecha pertenece a una víctima del barco naufragado, el KM Putri Sakinah. La víctima mortal fue trasladada a la localidad de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para ser identificada por un equipo forense de la Policía.

El barco de uso turístico se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- en la tarde del pasado 26 de diciembre, tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

A bordo viajaban once personas, incluida una familia de españoles conformada por dos adultos y cuatro menores, de la cual dos fueron rescatados -una mujer y una niña-, además de los cuatro miembros de la tripulación y un guía local.

Los tres españoles que siguen sin ser localizados son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia Club de Fútbol; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio y madre tanto de la otra menor rescatada como de la víctima mortal encontrada el lunes. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.

Por su parte, la Policía ha abierto una investigación para tratar de determinar si la tripulación cometió alguna negligencia que provocara el accidente.