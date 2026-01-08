Investigación
Investigan la muerte de un hombre y una mujer dentro de un coche en su garaje en Soria
Una llamada al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León a las 16:20 horas informaba del hallazgo de estas dos personas, inconscientes
EFE
La Policía Nacional está investigando la muerte de un hombre y una mujer, de unos 25 años, hallados en el interior de un turismo en su garaje particular en Soria, al parecer por una intoxicación por monóxido de carbono y sin signos aparentes de violencia sobre sus cuerpos, según han explicado a EFE fuentes policiales y de la Delegación del Gobierno este jueves.
Una llamada al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León a las 16:20 horas informaba del hallazgo de estas dos personas, inconscientes, dentro de un coche en su garaje de la calle Nuestra Señora de Calatañazor de Soria, cerca del río.
Ha sido la madre de uno de los jóvenes, que reside en una vivienda ubicada en la parte superior del edificio en el que tienen esta cochera alquilada, la que ha bajado al espacio y se ha encontrado a ambos, por lo que ha alertado de la situación.
Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias–Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.
Al pensar que aún tenían pulso, tanto los sanitarios como los agentes de Policía han realizado maniobras de reanimación a estas dos personas, aunque no han reaccionado a las mismas y finalmente han fallecido.
La Policía se encuentra investigando las circunstancias del suceso y el juez ya ha autorizado el levantamiento de los cadáveres.
Las mismas fuentes han explicado que será la autopsia la que pueda determinar la causa definitiva del fallecimiento de ambos jóvenes.
- El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
- III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
- Buscan voluntarios para el cuidado de tres rebaños de cabras en Rianxo
- Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
- Lluvia de millones en Galicia con un repartido primer premio y un segundo casi íntegro en O Porriño
- Santiago abre las rebajas sin grandes colas y con tiendas cerradas por la huelga: «Ya no son lo que eran»
- Un hostelero gallego relanza la marca de agua que se sirvió en el «Titanic»
- Un estudiante de la USC con un 95% de discapacidad: «Creo que son un loitador»