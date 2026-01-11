En Olvera
Nuevo caso de violencia de género en Andalucía: una mujer de 58 años es asesinada por su marido en Cádiz
La Jueza de Guardia, el médico forense y el Equipo Territorial de Policía Judicial han detenido a su cónyuge de 60 años como autor de un Delito de Violencia de Género
Rocío Soler Coll
La Guardia Civil ha confirmado la muerte de una víctima de violencia de género en la localidad de Olvera, en la sierra norte de Cádiz. Según fuentes oficiales en la madrugada de este sábado la Guardia Civil recibió un aviso de la sala de emergencias 112 informando del fallecimiento de una mujer de 58 años de edad en su propio domicilio. En ese instante se personó la patrulla de Guardia Civil, confirmando los hechos y localizando a su conyuge, con en el que estaba conviviendo con su domicilio de Olvera.
Inmediatamente se activó el protocolo judicial para casos de violencia de género y se trasladaron al lugar la Jueza de Guardia, el médico forense y el Equipo Territorial de Policía Judicial momento en el que se procedió la detención de su cónyuge, de 60 años de edad, como autor de un Delito de Violencia de Género.
Tal como apuntan fuentes de la Guardia Civil, el matrimonio no tenía denuncias previas por estos hechos.
