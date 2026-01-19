Tragedia ferroviaria
Las claves del Frecciarossa ETR 1000: el tren de Iryo siniestrado en el accidente de Adamuz (Córdoba)
El convoy siniestrado había sido revisado tres días antes del descarrilamiento, según afirma la compañía
María Roso
El tren 6189 de la compañía Iryo partía este domingo 18 de enero a las 18.40 horas desde la estación de María Zambrano en Málaga para realizar el trayecto entre la capital de la Costa del Sol y Madrid, pasando por Córdoba. En él viajaban 289 pasajeros, cuatro tripulantes y un maquinista.
A las 19.45 horas, poco después de hacer parada en la estación Julio Anguita de Córdoba, el convoy descarrilaba a la altura de Adamuz por razones que aún se desconocen. Segundos después, un tren Alvia que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, impactaba contra los vagones, dando como resultado una de las mayores tragedias ferroviarias en la historia de España, con 39 fallecidos hasta el momento y más de un centenar de heridos.
Se da la circunstancia de que el tren afectado, del modelo Frecciarossa ETR 1000, había sido revisado el pasado 15 de enero, según ha confirmado la propia compañía italiana. Así, la empresa de transportes Iryo, participada mayoritariamente por el Estado italiano ha emitido un comunicado en el que asegura que el tren que circulaba “en un tramo recto”, en dirección Málaga–Madrid, “es de nueva construcción”, fabricado hace tan solo cuatro años, y cuya “última revisión se realizó el pasado 15 de enero”. Es decir, que tres días antes del descarrilamiento.
Un modelo de tren puntero
El modelo siniestrado es un tren de alta velocidad italiano de última generación, fabricado por un consorcio formado por Hitachi Rail y la canadiense Bombardier. Su velocidad comercial máxima homologada es de 360 km/h, aunque es capaz de alcanzar los 380 km/h de manera comercial y hasta los 400 km/h en máximo diseño. Su entrada en servicio se produjo en el año 2015, con capacidad para ser operativo en las rutas de alta velocidad de Francia, Alemania, España, Países Bajos, Bélgica y Suiza.
La compañía destaca del modelo su combinación de velocidad, eficiencia y sostenibilidad, y lo presenta como uno de los trenes más rápidos de Europa.
Características del ETR 1000
El tren de Iryo dispone de diseño aerodinámico, con tecnologías avanzadas de ahorro de energía, capacidad para 419 pasajeros y conectividad 5G.
Con un total de ocho vagones, dispone de un coche ejecutivo con 10 plazas, dos coches Business, que incluye el restaurante Bistró, un coche premium de confort superior, y cuatro coches estándar.
Primer operador privado, segundo, por detrás de Renfe
Iryo es el primer operador ferroviario privado de alta velocidad en España por número de frecuencias y volumen de flota, fruto de la liberalización del transporte ferroviario iniciada en 2019. Aunque por número, le supera la pública Renfe. Está participado por Trenitalia (empresa pública ferroviaria italiana, que es el principal accionista), Air Nostrum y Globalvia.
