Sebastián regresaba a Sevilla en tren poco después del convoy accidentado: "Nos avisaron de que había ocurrido un grave accidente y era imposible avanzar"

Sebastián regresaba ayer a Sevilla después de pasar el fin de semana en Madrid en el AVE de las 19h, no mucho más tarde de que saliera de la capital el Alvia envuelto en el terrible accidente de Adamuz que ya acumula 39 fallecidos y más de un centenar de heridos. Llevaban un rato de viaje cuando, algo después de las 20h, su tren se paró sin que hubiese explicación. Pasó casi media hora hasta que por la megafonía les informaron de que las condiciones de la vía les habían obligado a detenerse. Diez minutos después, ese mismo sistema ya avisaba de que había ocurrido un grave accidente, que era imposible avanzar y que el convoy iba a tener que volver a Madrid. Lo cuenta este lunes por la mañana en la estación de Atocha, mientras trata de encontrar la forma de viajar a la capital andaluza.

"A Atocha llegamos pasadas las 11 de la noche, y la información que se manejaba aquí ya era que iba a ser mucha la gente afectada, que de momento no sabían sobre reubicación de pasajeros ni de otros transportes, pero estaban seguros de que en tren no iba a poder ser y en un buen plazo de tiempo. Nos dijeron que los que pudiéramos nos fuéramos a descansar a alguna parte y que ya hoy se nos explicaría algo”, cuenta. Afortunadamente, su pareja vive en Madrid y él ha tenido donde pasar la noche.

Esta mañana se ha encontrado con un autobús disponible para viajar a Córdoba, "pero porque había gente que tenía que venir desde allí que también estaba afectada y habilitaron un bus". Para el resto de ciudades de Andalucía, no ha encontrado nada, así que ha decidido subirse a ese. "Desde Córdoba va a ser mucho más fácil llegar a Sevilla. Pero si me quedo aquí en Madrid, la cosa se va a volver una bola, porque hay mucha gente que necesita ir. Los vuelos desde ayer por la noche ya triplicaron su precio por oferta y demanda, lógico. Coches de alquiler no hay, buses menos", explica. Pero se muestra confiado. "Estoy seguro de que allí ya encontraré cómo llegar".

Desde las 04:30 de la mañana han ido llegando a Madrid autobuses habilitados por el Ministerio de Transportes. Ya avanzada la mañana, se ha decidido que aquellos en los que han llegado pasajeros de los trenes afectados desde Córdoba vuelvan cargados de personas que permanecen varadas en Atocha, con sus viajes a Andalucía cancelados.