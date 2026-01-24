Asaltan un bar en el centro de Elche y el rastro de las monedas robadas les delata y acaban detenidos por la Policía Nacional

Algo así como el conocido cuento de Hansel y Gretel, de los hermanos Grimm, pero con algunos giros de guion y cambio de roles. Comenzando por el hecho de que las migas de pan eran monedas y los protagonistas de la historia no eran dos niños inocentes, sino dos "malos" en el sentido estricto de la palabra. Ya no sólo por lo que hicieron, sino porque incluso uno de ellos acumulaba hasta medio centenar de detenciones por delitos contra el patrimonio. Todo el marco de una historia que se ha acabado saldando con la detención por parte de la Policía Nacional de Elche de dos personas por un delito de robo con fuerza en establecimiento.

Llamada de la central de alarmas

Todo comenzó cuando en la madrugada del domingo pasado, cuando faltaban 20 minutos para las tres de la mañana, en la Comisaría se recibió una llamada de la central de alarmas. En el interior de un bar situado en pleno centro de Elche se veía a una persona encapuchada manipulando la caja registradora, y lanzaron el aviso. Fue así como hasta el lugar se desplazó una patrulla de paisano para no llamar la atención. Allí vieron que la persiana estaba forzada y un testigo que se encontraba en la zona declaró que había visto a un hombre agachado junto a la puerta del local. Ya dentro, los agentes de la Policía Nacional pudieron comprobar que la caja, efectivamente, también había sido forzada y pidieron el apoyo de los compañeros para poner en marcha el dispositivo de búsqueda.

El rastro

Sin embargo, la sorpresa de los policías debió ser mayúscula cuando en el entorno del bar vieron que arrancaba un rastro de monedas. Sólo tuvieron que seguirlo. Hasta el extremo que a sólo unas calles los efectivos de la Comisaría de Elche dieron con dos varones: uno de ellos, que sería quien supuestamente forzó la caja, coincidía con la descripción que habría proporcionado la central de alarmas; el otro, que presuntamente era el que estaba vigilando la zona, se ajustaba a lo detallado por el testigo que había hablado con los agentes.

Una riñonera lanzada

No ayudó, en cualquier caso, para pasar desapercibidos que, al ver a la Policía, uno de ellos lanzara detrás de un murete la riñonera que llevaba. Una riñonera en la que, posteriormente, los efectivos comprobaron que había monedas y dos destornilladores que parece que fueron los que emplearon para forzar la puerta y la caja registradora. En este sentido, los agentes pudieron constatar que los presuntos ladrones se habían llevado 160 euros, aunque, con las prisas, parte del botín había ido dejando un rastro durante su huida, que fue lo que sirvió para apresarlos.

Los antecedentes

Los dos hombres, de nacionalidad española, y de 50 y 43 años, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia en Elche. Con el agravante de que el hombre de 50 años acumula a sus espaldas hasta 48 detenciones por delitos contra el patrimonio. El otro, aunque con antecedentes más modestos cuantitativamente respecto a su compañero, cuenta con trece arrestos en su haber, cifra nada desdeñable tampoco.