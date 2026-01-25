En Puigcerdà
Unos 35 heridos por un escape de monóxido de carbono en un polideportivo de Girona
Se ha desalojado preventivamente a unas 200 personas
Todos los heridos lo están de carácter leve
EP
Puigcerdà
Unas 35 personas están heridas leves por un escape de monóxido de carbono este domingo por la tarde en el Club Poliesportiu Puigcerdà (Girona), por lo que se ha desalojado preventivamente a unas 200 personas.
Los desalojados pasaron a una pista anexa para valorar su estado, y un menor leve ha sido trasladado al Hospital de la Cerdanya, informa el SEM en un mensaje de X.
El teléfono 112 recibió a las 17.22 el aviso del incidente y Bombers trasladó 5 dotaciones.
- Chisco Lema, veterinario experto en lobo: 'Hay manadas especializadas en cazar perros
- Tras 'Ingrid' llegan dos semanas de lluvia: 'Serán fuertes y continuadas
- ¿Llueve en Santiago? Estos cuatro bares con juegos de mesa son perfectos para pasar la tarde con amigos
- Santiago pierde otros 250.000 euros de la UE por el retraso en las obras de la plataforma logística
- El compostelano que celebra sus 102 años con un buen cocido: «Me gusta tomar dos copitas de vino con la comida»
- Nominan a dos Premios Goya a un conocido fotógrafo con estudio en Bertamiráns
- Doscientos alumnos de Ames dicen fin a las humedades tras sustituirse el tejado del Colexio de Barouta
- La humanización de Bertamiráns se unirá a la del tramo brionés de O Tremo tras la de Milladoiro