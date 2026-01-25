RED DE CONTENIDOS DE PRENSA IBÉRICA

"La gente pedía socorro, intentamos sacarlos, pero era muy difícil". "Salí despedida y abrí la puerta con la cabeza"."El impacto fue muy violento y la escena, dantesca…". Son algunas de los impactantes testimonios de los que tuvieron la suerte de sobrevivir al tremendo accidente ferroviario que, el pasado 18 de enero, ocurrió en Adamuz (Córdoba) alrededor de las 19.43 de la tarde-noche, cuando la oscuridad de la noche ya acompañaba al suceso. Dos trenes, un descarrilamiento, muchas preguntas aún sin responder, varias investigaciones en marcha, 45 víctimas mortales que suponen 45 razones para no olvidar jamás, más de un centenar de heridos, supervivientes en shock y un pueblo cordobés que se volcó en hacer cuanto pudo Y ayudar en los peores momentos.

En este reportaje multimedia coral, realizado con el trabajo de periodistas de distintos diarios y áreas del grupo editorial Prensa Ibérica, se intenta rendir un tributo a la memoria de los que perdieron su vida en el tren el domingo 18 sin esperarlo; a los que lograron salir de aquellos vagones, a las familias de todos ellos –a los que hay que dar respuestas y apoyo social para transitar el momento en el que están- y a los que se volcaron, desde la desesperación y la generosidad, para que se salvaran los que pudieron no haberlo hecho o para que tuvieran abrigo y respaldo los que estaban heridos. O en shock.

Opositores llegados en grupo desde Huelva; abuelas que habían regalado a sus nietos entradas para disfrutar un musical en Madrid; una familia que solo pretendía disfrutar unida un partido en el Bernabéu; una madre y una hija de vuelta tras un fin de semana en la capital; un matrimonio de jubilados que regresaba a casa; un joven cardiólogo con un currículum brillante; periodistas reputados; una socióloga cordobesa que amaba la música; un zamorano referente en el mundo del baile latino; un ex jugador del filial del Recre; el camarero de la cafetería que esquivó la tragedia de Angrois pero que esta vez no consiguió salvarse... por todos ellos, por el resto de historias que aparecen en este reportaje y por las que faltan por añadir, va este trabajo periodístico. In memoriam. Que no se olvide que lo más importante son las historias humanas detrás de una tragedia ferroviaria que ha conmocionado al país y que no debiera volver a repetirse. Aquí ofrecemos una recopilación de los testimonios que nos han querido contar –sin modificar el día y la hora a la que lo explican sus protagonistas o los datos que había en ese momento (pese a que han evolucionado hasta hoy)-, porque el momento en el que hablan explica parte de lo que dicen y las emociones que expresan. Sus voces tal cual, para que se conozcan y permanezcan.