Investigación
Detenida una mujer de 55 años por matar a su pareja en Bilbao
EFE
La Ertzaintza ha detenido esta mañana a una mujer de 55 años acusada de haber matado a su pareja, un hombre de 67 años de edad, en su domicilio del barrio bilbaíno de Uribarri, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.
Agentes de la Policía vasca se han desplazado hasta el domicilio de la pareja tras recibir un aviso de un presunto homicidio, y han encontrado en el interior de la vivienda el cuerpo del hombre con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta.
La mujer, que también se encontraba en el domicilio, ha confesado a los ertzainas que ella había matado a su pareja, por lo que ha sido detenida como autora del homicidio.
La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido el crimen.
- Galicia permite a 90.000 aficionados llevar las licencias de caza y pesca en el móvil: 'Es más cómodo
- La jefa de sala de un restaurante de Padrón, entre las mejores y más prometedoras de España
- Medio siglo del local 'de élite' de los 80: el pub donde todo Santiago bailaba hasta el amanecer
- Galicia esquiva la borrasca Kristin, pero el Atlántico contraataca con viento, nieve y fuerte oleaje
- El profesor de la USC y 'padre' de la tasa turística de Santiago, Rubén Lois, nuevo líder del BNG en Palas de Rei
- Huelga de buses en Santiago: la patronal condiciona la vuelta al diálogo a que los sindicatos condenen 'los actos violentos
- Teular, una tienda única en España que también sufre la crisis: 'El Carnaval en Santiago se está yendo a mínimos
- Santiago pierde casi 700 empresas en ocho años: «É unha tendencia moi preocupante»