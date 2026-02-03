En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
La alta velocidad Madrid-Toledo se normaliza tras la retirada del obstáculo de la vía
La línea de alta velocidad que conecta Madrid y Toledo y Madrid y Andalucía tiende a normalizarse tras la retirada del obstáculo que se encontraba sobre la vía a la salida de la estación de Atocha, una incidencia que ha causado retrasos durante más de una hora. Según ha informado el administrador de la infraestructura ferroviaria a las 18:46 horas de este lunes el obstáculo ya ha sido retirado y la circulación en estas líneas de alta velocidad "tiende a normalizarse". Previamente, sobre las 17:15 horas, Adif había explicado que la línea estaba experimentando retrasos en dirección hacia el sur peninsular y que se trabajaba para retirarlos a la mayor brevedad posible.
Se mantienen en 14 las personas hospitalizadas tras el accidente de Adamuz
Un total de 14 personas heridas en el accidente ferroviario del pasado día 18 en Adamuz (Córdoba) siguen ingresadas en hospitales andaluces, sin que se hayan producido cambios en las últimas 48 horas. Según los datos ofrecidos este lunes por la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior, uno de los ingresados es un menor, que se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y los otros 13 son adultos, dos de los cuales están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), uno en el mismo centro y el otro en el Hospital San Juan de Dios, también en la capital cordobesa. En planta hay cinco ingresados en el Reina Sofía, dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, otros dos en el Hospital Infanta Elena de la capital onubense, uno en el Virgen del Rocío de Sevilla y otro en el Vithas Málaga.
Adif pide a las operadoras suspender el último servicio del día en el AVE Madrid-Barcelona
Adif ha pedido a las operadoras ferroviarias que prestan servicio en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona que supriman los últimos trayectos de la jornada, ya que esos trenes llegaban en el horario de mantenimiento que se usa a efectos de revisión y reparación de la infraestructura. Fuentes del Ministerio de Transportes han informado este lunes de esta decisión del gestor ferroviario, que persigue con ello disponer de un periodo "adecuado" para la realización del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.
El impacto en el turismo
La suspensión del servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía debido al accidente ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz ha tenido "cierta repercusión" en el turismo, principalmente en el segmento corporativo y de congresos, según los empresarios del sector, que reclaman seguridad para trasladar confianza a los usuarios. Aunque la paralización del servicio se ha notado algo en el turismo nacional, enero es temporada baja y los empresarios esperan que en el momento que se reanude el servicio se recuperará la confianza y los flujos turísticos con la capital de España volverán a la normalidad.
El PP pedirá la dimisión de Puente
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado llevará al próximo miércoles al pleno una moción por la que pedirá la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. El PP recuerda en su moción las tres reprobaciones de Puente y califica su gestión al frente de su departamento como “nefasta y que ha provocado un grave deterioro de la calidad de los servicios públicos dependientes del mismo y cuyo último episodio han sido los graves accidentes" citados.
Puente comparece este martes en el Congreso
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecerá este martes en la Comisión de Transportes del Congreso para informar del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y los incidentes continuados en el servicio de Rodalies de Cataluña, agravados por el accidente de Gelida (Barcelona). Será su segunda comparecencia parlamentaria en cinco días, después de la que protagonizó el pasado 29 de enero ante el pleno del Senado, donde aseguró que no va a dimitir y que el sistema ferroviario en España es "muy seguro", con un riesgo "cercano a cero".
La situación en Rodalíes
Trenes con retrasos, una decena de tramos que hay que hacer en autobús y dosis de paciencia de los usuarios marcan otro lunes en el que Rodalies y Regionales de Cataluña no han recuperado la normalidad previa al accidente de Gelida del pasado 20 de enero. Renfe no comunicó hasta última hora de ayer en qué líneas se iba a recuperar el servicio y, al final, solo se ha restaurado este lunes la circulación ferroviaria de la línea R11 entre Figueres y Portbou (Girona), mientras se mantienen una decena de tramos de la red con servicio alternativo de autobús.
Retrasos en Sevilla
La caída de un árbol sobre un tren de cercanías entre Dos Hermanas y Utrera (Sevilla) está provocando retrasos este lunes en trenes de media distancia entre Sevilla y Cádiz. Asimismo, se están registrando demoras en la línea C1 de Cercanías de Sevilla, como ha informado Adif en una publicación en redes sociales. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado que la caída ha afectado a la catenaria y ha obligado al transbordo de los 50 pasajeros afectados a un tren en paralelo.
El acta de la soldadura rota
El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha entregado ya a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) el acta de la soldadura rota que habría causado el descarrilamiento del tren Iryo y su posterior colisión con el tren Alvia el pasado 18 de enero, han confirmado a EFE fuentes de Adif.
Todos los datos del accidente
La consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha reclamado este domingo conocer toda la información sobre el accidente ferroviario de Adamuz, una exigencia que presenta "sin ruido" ni rencor y para hacer justicia a las víctimas. Díaz ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas durante un acto en Granada en el que ha destacado la necesidad de estar junto a las víctimas y sus familias.
