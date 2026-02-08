Investigan como violencia machista la agresión a una mujer y muerte de hombre en Almería

La Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia de género la agresión sufrida por una mujer y la muerte de un hombre, ocurridas a última hora de este sábado en el municipio almeriense de Lucainena de las Torres (Almería), en un suceso en el que otro hombre ha resultado herido.

Fuentes de la investigación han informado a EFE de que los dos lesionados, ingresados en estado estable en el área de Reanimación del Hospital Universitario Torrecárdenas, presentan heridas por arma blanca y fueron evacuados de urgencia al centro hospitalario de referencia en la capital almeriense.

El suceso tuvo lugar sobre las 22:45 horas de este sábado, momento en el que el servicio de emergencias 112 de Andalucía recibió los avisos que alertaban de una agresión con arma blanca en una vivienda de la localidad.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios, que evacuaron a dos personas, un hombre y una mujer, al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital almeriense.

La mujer fue la primera en llegar al hospital, con ingreso registrado a las 01:05 horas de este domingo, mientras que el varón, del que no se conoce la vinculación con los otros dos involucrados en el suceso, llegó al centro sanitario poco después, a las 01:16 horas.

En el lugar de los hechos se encontró el cadáver de otro varón. Se está a la espera de los resultados de la autopsia y de una investigación más detallada para esclarecer totalmente las circunstancias de los hechos, si bien se mantiene el suicidio del presunto agresor como vía principal de la investigación.