En Torrent
Investigan la muerte de un hombre por arma blanca en Valencia
Los hechos ocurrieron este domingo sobre las 21.30 horas de la noche y la víctima falleció ya en el hospital por heridas de arma blanca
Redacción
Valencia
La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre por heridas de arma blanca este domingo en el barrio del Xenillet del municipio valenciano de Torrent, según han confirmado fuentes de las fuerzas de seguridad a Europa Press.
Los hechos ocurrieron este domingo sobre las 21.30 horas de la noche y la víctima falleció ya en el hospital por heridas de arma blanca. El Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido, han apuntado las mismas fuentes.
- La borrasca Marta obliga a suspender el partido entre el Cambados y el Compostela
- Rescatados después de tres horas los pasajeros de un AVE Santiago–Madrid averiado en medio de un monte cerca de Ourense
- Operativo policial en dos pubs de Santiago para la búsqueda de drogas durante la madrugada
- La huelga de buses se reactiva el miércoles de forma indefinida en Santiago
- Furor por construir las 140 viviendas públicas en Ames: hay 122 propuestas
- Vecinos de A Ponte Maceira firman para que se rehabiliten sus molinos
- Una serie rodada en Santiago y sus alrededores aspira a tener el Mejor Guión de Comedia
- Crónica social compostelana | Cocido de la promoción del Preuniversitario del 70-71 del Arcebispo Xelmírez